ФАС выявила картель на 963 млн рублей в ХМАО, ЯНАО и Марий Эл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор на сумму 963 млн руб. при проведении закупочных процедур в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Республике Марий Эл, сообщили в пресс-службе ФАС. Часть средств была выделена в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасность дорожного движения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

ФАС признала ООО «Вавилон», ООО «Экосервис», ООО «Квадрат», ООО «Виват», ООО «Новэко» и ООО «Фрегат» нарушившими антимонопольное законодательство. Компании поддерживали цены в 38 закупочных процедурах с 2017 по 2022 год.

Закупки касались работ по строительству, ремонту, содержанию гражданских и инфраструктурных объектов, монтажу инженерных сетей и техническому обслуживанию электрического оборудования, обращению с отходами (в том числе опасными), благоустройству и уборке зданий, услуг дезинфекции.

В случае подтверждения нарушения организациям грозят оборотные штрафы.

Полина Щуцкая