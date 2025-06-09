Полиция Краснодара ищет жителя, подозреваемого в пропаганде смены пола

Полиция Краснодара проводит проверку по факту распространения в интернете материалов, указывающих, по предварительным данным, на пропаганду смены пола. Основанием послужила публикация, выявленная в открытом доступе, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Местная жительница в соцсетях заявила, что увидела в трамвае мужчину, одетого в женскую одежду. Правоохранительные органы устанавливают личность жителя, ставшего героем публикации, а также оценивают его действия на предмет наличия административного правонарушения.

По результатам проверки краснодарцу может быть вменена ответственность по статье 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Санкция данной нормы предусматривает штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. за публичное распространение информации, квалифицируемой как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений, смены пола или отказа от деторождения.

Вячеслав Рыжков