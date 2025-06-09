Нижегородские предприятия увеличили объем инвестиций в основной капитал на 8,1%

В Нижегородской области по итогам первого квартала 2025 года объем инвестиций в основной капитал вырос на 8,1% и составил 112 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«На фоне сохраняющихся санкций и жесткой денежно-кредитной политики Нижегородская область продолжает прирастать инвесторами и новыми проектами. Растет обрабатывающее производство, растут высокотехнологичные сектора. За время санкционных ограничений последних трех лет в экономику региона привлечено 1,86 трлн руб.»,— уточнил глава региона.

По данным областного правительства, частные инвестиции в январе-марте выросли на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 1,4 раза выросли капитальные вложения в сферу науки, в 4,5 раза — в гостиницы и предприятия общепита.

В обрабатывающей промышленности рост инвестиций составил 26,4%. В частности, доля металлургии в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 19,6%, прирост - 33,2%. На 27% зафиксирован рост в нефтепереработке (доля — 3,2% в общем объеме) и в производстве готовых металлоизделий – на 8,4% (доля — 3,4% в общем объеме).

«Инвесторы постепенно наращивают свои вложения в сравнении с показателями 2024 года. Несмотря на наши сдержанные экономические прогнозы, бизнес продолжает инвестировать как в расширение существующих, так и в создание новых проектов»,— отметил заместитель губернатор Егор Поляков.

Андрей Репин