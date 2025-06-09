Крупнейшая в России сеть магазинов фиксированных цен, где цена за один товар в сети не превышает 499 руб. Основана в 2007 году Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. 69,7% акций компании принадлежат структурам Сергея Ломакина, 2,8% — менеджменту, free-float — 27,5%. Глобальные депозитарные расписки Fix Price (MOEX: FIXP) торгуются на Международной бирже Астаны, на Московской бирже (до 23 июня 2025 года). В России бизнес сети управляется ПАО «Фикс Прайс».

Чистая прибыль ритейлера в первом квартале 2025 года, согласно результатам по МСФО, увеличилась на 4,4% год к году, до 3,4 млрд руб., выручка — на 3,9%, до 74,4 млрд руб. По итогам 2024 года выручка сети составила 314,9 млрд руб., чистая прибыль — 22,2 млрд руб.

У сети на данный момент 7,4 тыс. магазинов в России, Казахстане, Белоруссии, Латвии, Узбекистане, Грузии, Киргизии, Армении, Монголии и ОАЭ.