Кирсанов Дмитрий Николаевич

Родился 12 октября 1973 года в Москве. С 1994 по 1997 год работал в Кофейной торговой компании и компании «Софт Про». С 1999 года начал работать в сети «Копейка» старшим смены, затем заведующим магазином, позже стал директором по продажам ритейлера и исполнительным директором. В 2007 году назначен гендиректором ООО «Бэст Прайс», управляющего сетью магазинов Fix Price.

Получил степени в области менеджмента Открытого университета Великобритании и Международной академии бизнеса в 2002 и 2003 годах соответственно. Прошел обучение по программе «MBA-Синергия» Российского экономического университета имени Плеханова в 2007 году.

Женат, воспитывает дочь и двух сыновей.