Лавров предложил перенести штаб-квартиру ООН в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН) лучше всего было бы перевести в Сочи. Об этом он сказал, выступая на Форуме будущего 2050.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Лучше всего ООН перевести в Сочи,— сказал Сергей Лавров. — (Иосиф.— "Ъ") Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал. Но потом пошел навстречу (Франклину.— "Ъ") Рузвельту — сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхэттен».

При этом Сергей Лавров отметил, что не видит возможностей осуществить такой перенос в настоящее время. «Все эти структуры глубоко пустили свои корни,— указал дипломат.— Причем не только физически, в виде зданий, собственности. Но и в виде персонала. тем более после того, как были введены постоянные контракты, персонал купил себе квартиры, дома». «Если сейчас вдруг перевести (штаб-квартиру ООН.— "Ъ"), то это будет такое перемещение народов — страшно даже себе представить»,— отметил господин Лавров.

В 2019 году Сергей Лавров уже рассказывал в интервью «Ъ» о том, что такое предложение рассматривалось. «Когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, Иосиф Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей — после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии».

Анастасия Домбицкая