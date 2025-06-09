Warner Bros. Discovery разделится на две компании

Американская Warner Bros. Discovery объявила о разделении своего бизнеса на две независимые публичные компании. Этот шаг позволит полностью реализовать потенциал каждого из направлений бизнеса, отмечается в заявлении корпорации.

Одна из новых компаний объединит в себе все стриминги и киностудии. Таким образом, в ее состав войдут Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO и HBO Max. Вторая будет управлять телевизионными брендами, в том числе CNN, TNT Sports в США и Discovery, ведущими бесплатными эфирными каналами в Европе, а также цифровыми продуктами, такими как Discovery+ и Bleacher Report (B/R).

Warner Bros. отдельно заявила, что привлечет кредит в размере $17,5 млрд, который, как ожидается, будет рекапитализирован до разделения бизнеса на две независимые структуры.

Warner Bros. Discovery была образована в 2022 году в результате отчуждения WarnerMedia от AT&T и ее слияния с Discovery Inc. В конце 2023 года компания вела переговоры о слиянии с Paramount Global, но в феврале 2024 года вышла из переговорного процесса.

Кирилл Сарханянц