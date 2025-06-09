В Башкирии охрану особо охраняемых природных территорий намерены доверить ФСО

Курултай Башкирии намерен внести изменения в закон «Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан». Как сообщила пресс-служба республиканского парламента, поправки «оптимизируют» систему государственного контроля и надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Изменения вносятся в статьи, регулирующие порядок посещения особо охраняемых природных территорий, вопросы государственного и муниципального контроля области их охраны и использования. Отдельные виды контроля, возложенные на Росприроднадзор, будут переданы Федеральной службе охраны.

«Это позволит обеспечить эффективную охрану окружающей среды и безопасность объектов. Уточнение механизмов контроля будет способствовать рациональному использованию природных ресурсов и сохранности экосистем»,— прокомментировал спикер Курултая.

Наталья Балыкова