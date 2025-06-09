Times of Israel: США рассматривают прекращение поддержки сил ООН в Ливане

Власти США рассматривают возможность прекращения американской поддержки миротворческих сил ООН в Южном Ливане (ВСООНЛ, англ. UNIFIL). Об этом сообщают газета Israel Hayom, а также The Times of Israel со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным Israel Hayom, если США примут решение об отказе от поддержки со стороны ООН, Израиль поддержит это решение. Присутствие Ливанских вооруженных сил на юге Ливана оказалось относительно эффективным в отражении угрозы со стороны «Хезболлы» и удержании террористической группировки от перевооружения, что сделало излишними многие операции ВСООНЛ в регионе, добавили в газете.

Собеседники The Times of Israel сообщили, что США пока не приняли решение относительно будущей поддержки ВСООНЛ. Поскольку мандат ВСООНЛ ежегодно предоставляется резолюцией Совета Безопасности ООН, США могут просто наложить вето на следующую резолюцию, которая должна быть вынесена в августе.

ВСООНЛ действует на юге Ливана с 1978 года для наблюдения за выводом израильских войск после конфликта. После войны 2006 года между Израилем и «Хезболлой» миссия расширилась: миротворцы разместились вдоль границы, помогая ливанской армии установить контроль на юге. Резолюция ООН, принятая для прекращения войны, требовала прекращения боевых действий и разоружения «Хезболлы». Мандат UNIFIL продлевается ежегодно.