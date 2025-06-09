Криштиану Роналду не дал дорогу молодым

Победителем Лиги наций UEFA стала сборная Португалии, которая в финале турнира одолела команду Испании по пенальти — 5:3. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. Португальцы завоевали этот «молодой» трофей, первый из четырех розыгрышей которого состоялся только в сезоне-2018/19, уже во второй раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

На пути к финалу сборные Испании и Португалии нанесли поражения традиционно мощным французам и немцам соответственно, которые с неменьшим основанием могли рассчитывать на участие в титульном матче. Бундестим вообще была хозяйкой заключительного турнира четырех и вела 1:0 в полуфинале, но затем буквально за пять минут пропустила два гола и уступила, несмотря на поддержку 65 тыс. болельщиков, собравшихся на домашней арене мюнхенской «Баварии». Причем победу португальцам принес Криштиану Роналду, который и в свои 40 лет оказался в числе лучших бомбардиров нынешней Лиги наций с семью забитыми мячами. Испанцы же и вовсе устроили в полуфинале зажигательное шоу, когда при счете 5:1 к 79-й минуте позволили сборной Франции, ведомой Килианом Мбаппе, сократить его до минимума. 17-летний Ламин Ямаль оформил дубль и сделал разницу, которой хватило для того, чтобы испанская команда в третий раз подряд добралась до финала Лиги наций.

Неудивительно, что сейчас решающий матч турнира рассматривался прежде всего через личное противостояние двух ярчайших звезд недавнего прошлого и новой эры футбола — Роналду и Ямаля.

Издание Marca, например, подсчитало, что, когда каталонец африканского происхождения только родился, португалец имел в послужном списке уже 46 выступлений за первую сборную. А Mundo Deportivo отметило, что Роналду, когда ему было столько же, как сейчас Ямалю, забил пять мячей за «Спортинг», а в национальную команду еще даже не вызывался. Тогда как воспитанник «Барселоны» совершил 74 результативных действия (25 голов и 34 передачи в клубе, а также 6+9 в сборной). Многие эксперты уже называют Ямаля едва ли не главным претендентом на звание лучшего футболиста мира по итогам 2025 года, для чего, по их мнению, ему оставалось лишь выиграть Лигу наций.

Непосредственно на поле каталонскому вундеркинду противостоял левый защитник Нуну Мендеш, один из триумфаторов Лиги чемпионов в составе французского «Пари Сен-Жермен». Правда, в дебюте финала именно Роналду отметился тем, что отнял мяч у Ямаля и организовал контратаку, приведшую к опасному угловому, когда другой представитель ПСЖ Жуан Невеш вполне мог вывести португальцев вперед, если бы не смазал удар. Постепенно включился и Ямаль, который заработал стандарт вблизи штрафной площади, но неудачно его исполнил. Вскоре сборная Испании создала и явный голевой момент после того, как действовавший слева Нико Уильямс покатил на Педри, а тот промахнулся, хотя вроде бил на технику. Потом Уильямс попробовал сам закрутить мяч в «девятку» и был очень близок к цели. А на 21-й минуте команда Луиса де ла Фуэнте добилась своего. Мартин Субименди возглавил быструю атаку, которую продолжил Ямаль. И пускай Рубен Диаш прервал его навес, тут же ошибся Невеш, невольно подыгравший тому же Субименди. В итоге испанский опорник поразил пустой створ.

Впрочем, всего через пять минут Мендеш эффектно ответил Ямалю и заодно реабилитировал одноклубника Невеша. Он легко зашел в чужую штрафную и зарядил низом в дальний угол без шансов для голкипера Унаи Симона. Роналду тоже поучаствовал в этой комбинации, а голевой пас отдал Педру Нету. Голевой могла стать и подача Ямаля на Уильямса, который опередил португальского вратаря Диогу Кошту, но не попал в ворота. Затем игра не предполагала изменения счета, и все шло к тому, что первый тайм закончится вничью 1:1. Однако на 45-й минуте испанцы вновь подловили соперника на стремительном переходе из обороны в атаку. Педри подтащил мяч к штрафной и кинул его на ход Микелю Оярсабалю, который открылся за спину защитникам и четко разобрался «один в один» с Коштой. Получился классический гол в раздевалку.

На второй тайм более заряженной вышла сборная Португалии и даже забила «из раздевалки».

Вот только перед тем, как отличился Бруну Фернандеш, Нету забрался в офсайд. Когда выяснилось, что гола нет, испанцы решили не играть с огнем и погасили активность команды Роберто Мартинеса. Но на 61-й минуте опять ситуацию взорвал Мендеш, воспользовавшись, мягко говоря, формальной опекой со стороны Ямаля. И хотя его прострел чуть не заблокировали, мяч после рикошета от Робена Ле Нормана все-таки прилетел в ту зону, где дежурил Роналду. Ветеран, которого Мартинес использует на позиции центрфорварда, продавил в силовой борьбе Марка Кукурелью и подставил ногу. Таким образом, Роналду положил восьмой гол в текущей Лиге наций, и на один больше было только у шведа Виктора Дьёкереша. На этом он и остановился, так как в конце основного времени, судя по всему, почувствовал дискомфорт и его заменил Гонсалу Рамуш.

Какие-то проблемы со здоровьем испытывал и Кошта, что не помешало ему отразить неприятный удар Иско. В целом же логично, что финал пришлось продлить на дополнительные 30 минут. Те же испанцы как-то поблекли во втором тайме, и даже Ямаль у них ушел в тень. Зато Мендеш в начале первого овертайма чуть не набрал третий балл по системе «гол плюс пас», когда ассистировал Нелсону Семеду. Вот где пригодился бы Роналду, а правый защитник нанес совсем неуклюжий удар и запорол железобетонный момент. Двужильный Мендеш еще попытался нарисовать пенальти, но лишь спровоцировал небольшую потасовку. Между тем де ла Фуэнте в мини-перерыве перед вторым овертаймом поменял Ямаля, который провел далеко не лучший матч. Всего же тренеры произвели по шесть перестановок, при этом джокеров, которые оказали бы влияние на результат, у них не нашлось.

Победитель Лиги наций определился в серии пенальти.

Два года назад сборная Испании именно таким способом взяла трофей, одолев хорватов 5:4. Сейчас же фортуна отвернулась от нее, причем дрогнул опытнейший Альваро Мората. Кошта угадал направление удара и отбил мяч, а его партнеры показали стопроцентную реализацию. Выиграв 5:3, португальцы повторили свой успех шестилетней давности, когда им удалось одержать победу в самой первой Лиге наций. Тогда тоже их капитаном был Роналду.

Александр Ильин