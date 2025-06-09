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Коммерсантъ FM
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Красная и книжная площадь

С 4 по 7 июня возле Кремля проходил книжный фестиваль «Красная площадь». Вход на него был бесплатным, и, как утверждают организаторы, каждый день его посещали порядка 200 тыс. человек. Свои книги представили более 400 издательств, от федеральных гигантов с тысячами наименований до региональных и нишевых, выложивших на прилавки три-четыре книги. Впервые на фестивале был отдельный павильон «Поэзия», а на сцене практически беспрерывно шли чтения под кураторством донецкой поэтессы Анны Ревякиной.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тема 80-летия Победы была основательно раскрыта: крупные издательства выставили стеллажи и полки с книгами про Великую Отечественную войну и нынешнюю СВО (на фото). В одном из павильонов встретился даже шкаф с подборкой «Детям о войне». Там, однако, была исключительно советская классика: Аркадий Гайдар, Сергей Михалков, Нина Артюхова и другие почтенные имена того же ряда.

Как и год назад, самым «раскупленным» автором фестиваля стал Захар Прилепин. Он представил новую книгу «Тума» — роман о временах Степана Разина. Ранее в жанре «высокой» исторической литературы безраздельно царствовал Алексей Иванов. Возможно, Прилепин потеснит его на троне. Во всяком случае, презентация «Тумы» собрала аншлаг.

Впрочем, фестиваль показал, что и «низкие» жанры остаются востребованными у читателей. Так, писательница Дарья Донцова с успехом представила поклонникам очередные детективные новинки. А в пятницу, 6 июня, корреспондент “Ъ” увидел, как несколько десятков восторженных девушек-подростков выстроились в длинную галдящую очередь за автографом писательницы Аны Шерри — автора любовных романов и романтического фэнтези.

Иван Тяжлов

Фотогалерея

Книжный фестиваль «Красная площадь»

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В фестивале принимают участие издательства со всей страны, от Калининграда до Владивостока

В фестивале принимают участие издательства со всей страны, от Калининграда до Владивостока

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн во время автограф-сессии

Режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн во время автограф-сессии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фестиваль пройдет с 4 по 7 июня на 15 тематических площадках

Фестиваль пройдет с 4 по 7 июня на 15 тематических площадках

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Писатель Алексей Сальников на презентации своей книги «Заметает»

Писатель Алексей Сальников на презентации своей книги «Заметает»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гостей ожидают презентации, встречи с авторами, лекции и мастер-классы

Гостей ожидают презентации, встречи с авторами, лекции и мастер-классы

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Посетители фестиваля

Посетители фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин (слева) и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на презентации книги господина Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира, 1939-1953 г.г.»

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин (слева) и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на презентации книги господина Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира, 1939-1953 г.г.»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новшеством фестиваля в этом году станет площадка, посвященная поэзии

Новшеством фестиваля в этом году станет площадка, посвященная поэзии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Многие приходят на фестиваль с детьми

Многие приходят на фестиваль с детьми

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на презентации своей книги «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира, 1939-1953 г.г.»

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на презентации своей книги «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира, 1939-1953 г.г.»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В программе фестиваля будут мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 2025 года – Сергею Есенину, Михаилу Шолохову, Льву Кассилю и Антону Чехову

В программе фестиваля будут мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 2025 года – Сергею Есенину, Михаилу Шолохову, Льву Кассилю и Антону Чехову

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Курсанты на фестивале

Курсанты на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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В фестивале принимают участие издательства со всей страны, от Калининграда до Владивостока

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Режиссер-мультипликатор Юрий Норштейн во время автограф-сессии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фестиваль пройдет с 4 по 7 июня на 15 тематических площадках

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Писатель Алексей Сальников на презентации своей книги «Заметает»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Гостей ожидают презентации, встречи с авторами, лекции и мастер-классы

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Посетители фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин (слева) и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на презентации книги господина Крашенинникова «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира, 1939-1953 г.г.»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новшеством фестиваля в этом году станет площадка, посвященная поэзии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Многие приходят на фестиваль с детьми

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на презентации своей книги «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира, 1939-1953 г.г.»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В программе фестиваля будут мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 2025 года – Сергею Есенину, Михаилу Шолохову, Льву Кассилю и Антону Чехову

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Курсанты на фестивале

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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