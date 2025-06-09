Красная и книжная площадь

С 4 по 7 июня возле Кремля проходил книжный фестиваль «Красная площадь». Вход на него был бесплатным, и, как утверждают организаторы, каждый день его посещали порядка 200 тыс. человек. Свои книги представили более 400 издательств, от федеральных гигантов с тысячами наименований до региональных и нишевых, выложивших на прилавки три-четыре книги. Впервые на фестивале был отдельный павильон «Поэзия», а на сцене практически беспрерывно шли чтения под кураторством донецкой поэтессы Анны Ревякиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тема 80-летия Победы была основательно раскрыта: крупные издательства выставили стеллажи и полки с книгами про Великую Отечественную войну и нынешнюю СВО (на фото). В одном из павильонов встретился даже шкаф с подборкой «Детям о войне». Там, однако, была исключительно советская классика: Аркадий Гайдар, Сергей Михалков, Нина Артюхова и другие почтенные имена того же ряда.

Как и год назад, самым «раскупленным» автором фестиваля стал Захар Прилепин. Он представил новую книгу «Тума» — роман о временах Степана Разина. Ранее в жанре «высокой» исторической литературы безраздельно царствовал Алексей Иванов. Возможно, Прилепин потеснит его на троне. Во всяком случае, презентация «Тумы» собрала аншлаг.

Впрочем, фестиваль показал, что и «низкие» жанры остаются востребованными у читателей. Так, писательница Дарья Донцова с успехом представила поклонникам очередные детективные новинки. А в пятницу, 6 июня, корреспондент “Ъ” увидел, как несколько десятков восторженных девушек-подростков выстроились в длинную галдящую очередь за автографом писательницы Аны Шерри — автора любовных романов и романтического фэнтези.

Иван Тяжлов