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Коммерсантъ FM
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Здесь будет «Яндекс.Сад»

Прошлая нескучная светская неделя началась с традиционного уже мероприятия «Яндекс Афиши» в партнерстве с Дягилевским фестивалем, который пройдет 13–22 июня в Перми. Прежде этот вечер делали в резиденции «Яндекса» в парке Горького, поэтому (хотя прямо это вроде бы не следует) он получил название «Ужин в саду». Теперь он переехал в Императорский яхт-клуб, где есть Москва-река, есть ее слияние с Водоотводным каналом, есть, наконец, 98-метровый памятник Петру I, но совершенно точно нет сада. Как оказалось, для подразделения отечественного IT-гиганта это не проблема — сад организаторы принесли с собой. Все пространство было заставлено растениями и травами, в том числе внушительных размеров. Где растений не хватило, там от души насыпали черешни. Официальная программа началась, когда от «Яндекса» выступила глава развлекательных сервисов Ольга Филипук, а от фестиваля — пианист Юрий Панов и скрипач Иван Наборщиков. Тут стало очевидно, что организаторы ужина хорошо знают свою аудиторию: музыкальная часть заняла всего 10 минут, и то далеко не все смогли усмирить собственное красноречие, хотя короткая и яркая программа того стоила.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Было приглашено всего около ста человек. Среди гостей были заметны Олег Новиков с супругой Инессой, Александр Раппопорт с супругой Мариной, Александр Ивлев с супругой Викторией, тут же Алеся Кафельникова, кажется, вновь в статусе single. Супруга владельца ЛСР Андрея Молчанова Елизавета (вторая слева) пришла в компании Николая Баскова (слева). Господин Басков в ходе ужина отказывался от любых напитков, кроме воды, но чувствовалось, что дружеские беседы, например с блогером Алексеем Теревковым, владельцем Walk of Shame Андреем Артемовым и продюсером Яной Рудковской (справа налево), заряжают его не хуже шампанского. К концу ужина было видно, что песня рвется из груди. И она действительно вырвалась: уже в ночи в соцсетях появились видео, где господин Басков в уличном баре в Кривоколенном переулке присоединяется к случайной компании с гитарой и демонстрирует свой тенор.

Евгения Милова

Фотогалерея

Светская хроника

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Актрисы Александра Бортич (слева) и Марина Васильева на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши» в партнерстве с Дягилевским фестивалем в Московском императорском яхт-клубе

Актрисы Александра Бортич (слева) и Марина Васильева на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши» в партнерстве с Дягилевским фестивалем в Московском императорском яхт-клубе

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Продюсер Яна Рудковская на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Продюсер Яна Рудковская на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: журналист Екатерина Мухина, супруга художественного руководителя МХАТ имени Горького Владимира Кехмана Ида Кехман и телеведущая, супруга художественного руководителя театра на Малой Бронной Константина Богомолова Ксения Собчак а мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Слева направо: журналист Екатерина Мухина, супруга художественного руководителя МХАТ имени Горького Владимира Кехмана Ида Кехман и телеведущая, супруга художественного руководителя театра на Малой Бронной Константина Богомолова Ксения Собчак а мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Издатель, совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков и директор по контенту подразделения «Яндекса» «Плюс и Фантех» Ольга Филипук на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Издатель, совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков и директор по контенту подразделения «Яндекса» «Плюс и Фантех» Ольга Филипук на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певец Николай Басков и телеведущая Мария Кравцова на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Певец Николай Басков и телеведущая Мария Кравцова на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Продюсер, фотограф Мурад Осман и журналист, блогер Наталья Осман на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Продюсер, фотограф Мурад Осман и журналист, блогер Наталья Осман на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Телеведущая Мария Кравцова (справа на переднем плане) на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Телеведущая Мария Кравцова (справа на переднем плане) на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и писатель Александр Цыпкин на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и писатель Александр Цыпкин на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Киноэксперт «Первого канала» Екатерина Мцитуридзе на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Киноэксперт «Первого канала» Екатерина Мцитуридзе на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певец Николай Басков (слева) и продюсер Яна Рудковская (в центре) на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Певец Николай Басков (слева) и продюсер Яна Рудковская (в центре) на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: светский продюсер Екатерина Мухина, главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и журналист &quot;Ъ&quot; Евгения Милова на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Слева направо: светский продюсер Екатерина Мухина, главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и журналист "Ъ" Евгения Милова на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Журналист Мария Федорова на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Журналист Мария Федорова на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Телеведущая Сати Спивакова (справа) и фотограф Алена Чендлер на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Телеведущая Сати Спивакова (справа) и фотограф Алена Чендлер на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певец Николай Басков (в центре), основатель и владелец бренда Walk Of Shame Андрей Артемов и супруга владельца ЛСР Андрея Молчанова Елизавета на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Певец Николай Басков (в центре), основатель и владелец бренда Walk Of Shame Андрей Артемов и супруга владельца ЛСР Андрея Молчанова Елизавета на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Член совета директоров «Яндекс» Александр Ивлев с супругой Викторией на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Член совета директоров «Яндекс» Александр Ивлев с супругой Викторией на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пианист Юрий Панов выступает на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Пианист Юрий Панов выступает на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Дмитрий Журавлев (слева) и телеведущий Владимир Маркони на церемонии вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда» в концертном зале Live Arena

Актер Дмитрий Журавлев (слева) и телеведущий Владимир Маркони на церемонии вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда» в концертном зале Live Arena

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певица Клава Кока на церемонии вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Певица Клава Кока на церемонии вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Слева направо: телеведущие Владимир Маркони, Яна Чурикова, Артем Шалимов и Mia Boyka (Мария Бойко) на церемонии вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Слева направо: телеведущие Владимир Маркони, Яна Чурикова, Артем Шалимов и Mia Boyka (Мария Бойко) на церемонии вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Риналь Мухаметов на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Актер Риналь Мухаметов на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Лев Зулькарнаев и гендиректор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Актер Лев Зулькарнаев и гендиректор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Александр Арсентьев (слева) и Александр Матросов на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Актеры Александр Арсентьев (слева) и Александр Матросов на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Таисия Вилкова (в центре), Лев Зулькарнаев (слева) и певица Муся Тотибадзе (третья справа) на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Актеры Таисия Вилкова (в центре), Лев Зулькарнаев (слева) и певица Муся Тотибадзе (третья справа) на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Риналь Мухаметов (слева), певцы Марк Тишман (второй слева) и Павел Артемьев (справа) на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Актер Риналь Мухаметов (слева), певцы Марк Тишман (второй слева) и Павел Артемьев (справа) на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Элизабет Дамскер и певец Павел Артемьев на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Актриса Элизабет Дамскер и певец Павел Артемьев на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Марк Тишман на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Певец Марк Тишман на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию Московской школы управления «Сколково» Наталья Тимакова на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Директор по развитию Московской школы управления «Сколково» Наталья Тимакова на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дизайнер Александр Терехов на вечеринке своего бренда SASHAVERSE

Дизайнер Александр Терехов на вечеринке своего бренда SASHAVERSE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Ксения Соловьева на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Журналист Ксения Соловьева на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию партнерских и клиентских программ MR Group Ирина Елизарова (слева) и жена солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева Галина на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Директор по развитию партнерских и клиентских программ MR Group Ирина Елизарова (слева) и жена солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева Галина на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анастасия Красовская на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Актриса Анастасия Красовская на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент благотворительного фонда помощи родственникам больных с инсультом Дарья Лисиченко на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Президент благотворительного фонда помощи родственникам больных с инсультом Дарья Лисиченко на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Ревенко (слева) на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Актриса Александра Ревенко (слева) на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Литератор Дмитрий Данилов (справа) на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Литератор Дмитрий Данилов (справа) на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев (справа), президент Российского книжного союза Сергей Степашин (второй слева) и президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой (в центре) на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев (справа), президент Российского книжного союза Сергей Степашин (второй слева) и президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой (в центре) на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Генеральный директор издательства «Вече» Леонид Палько (слева) и директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Генеральный директор издательства «Вече» Леонид Палько (слева) и директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Писатель Александр Гафин (слева) и председатель совета директоров консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман (в центре) на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Писатель Александр Гафин (слева) и председатель совета директоров консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман (в центре) на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Писатель Александр Цыпкин и актриса Кристина Бабушкина на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Писатель Александр Цыпкин и актриса Кристина Бабушкина на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Карина Каграманян на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Актриса Карина Каграманян на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Нона Гришаева на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Актриса Нона Гришаева на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Алена Чехова на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Актриса Алена Чехова на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: основатель медиапроекта ARTПатруль, совладелец и продюсер Omelchenko gallery Юрий Омельченко, дизайнер и декоратор Майк Шилов и клубный промоутер Синиша Лазаревич на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Слева направо: основатель медиапроекта ARTПатруль, совладелец и продюсер Omelchenko gallery Юрий Омельченко, дизайнер и декоратор Майк Шилов и клубный промоутер Синиша Лазаревич на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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Актрисы Александра Бортич (слева) и Марина Васильева на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши» в партнерстве с Дягилевским фестивалем в Московском императорском яхт-клубе

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Продюсер Яна Рудковская на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: журналист Екатерина Мухина, супруга художественного руководителя МХАТ имени Горького Владимира Кехмана Ида Кехман и телеведущая, супруга художественного руководителя театра на Малой Бронной Константина Богомолова Ксения Собчак а мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Издатель, совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков и директор по контенту подразделения «Яндекса» «Плюс и Фантех» Ольга Филипук на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певец Николай Басков и телеведущая Мария Кравцова на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Продюсер, фотограф Мурад Осман и журналист, блогер Наталья Осман на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Телеведущая Мария Кравцова (справа на переднем плане) на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и писатель Александр Цыпкин на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Киноэксперт «Первого канала» Екатерина Мцитуридзе на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певец Николай Басков (слева) и продюсер Яна Рудковская (в центре) на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Слева направо: светский продюсер Екатерина Мухина, главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и журналист "Ъ" Евгения Милова на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Журналист Мария Федорова на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Телеведущая Сати Спивакова (справа) и фотограф Алена Чендлер на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Певец Николай Басков (в центре), основатель и владелец бренда Walk Of Shame Андрей Артемов и супруга владельца ЛСР Андрея Молчанова Елизавета на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Член совета директоров «Яндекс» Александр Ивлев с супругой Викторией на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пианист Юрий Панов выступает на мероприятии «Ужин в саду» «Яндекс Афиши»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Дмитрий Журавлев (слева) и телеведущий Владимир Маркони на церемонии вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда» в концертном зале Live Arena

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Певица Клава Кока на церемонии вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Слева направо: телеведущие Владимир Маркони, Яна Чурикова, Артем Шалимов и Mia Boyka (Мария Бойко) на церемонии вручения наград в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Актер Риналь Мухаметов на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Лев Зулькарнаев и гендиректор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Александр Арсентьев (слева) и Александр Матросов на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актеры Таисия Вилкова (в центре), Лев Зулькарнаев (слева) и певица Муся Тотибадзе (третья справа) на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Риналь Мухаметов (слева), певцы Марк Тишман (второй слева) и Павел Артемьев (справа) на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Элизабет Дамскер и певец Павел Артемьев на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Марк Тишман на благотворительном концерте «Вечерний утренник для взрослых» в театре «Маска»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию Московской школы управления «Сколково» Наталья Тимакова на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дизайнер Александр Терехов на вечеринке своего бренда SASHAVERSE

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Журналист Ксения Соловьева на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по развитию партнерских и клиентских программ MR Group Ирина Елизарова (слева) и жена солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева Галина на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Анастасия Красовская на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Президент благотворительного фонда помощи родственникам больных с инсультом Дарья Лисиченко на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Александра Ревенко (слева) на вечеринке бренда SASHAVERSE дизайнера Александра Терехова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Литератор Дмитрий Данилов (справа) на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Директор Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев (справа), президент Российского книжного союза Сергей Степашин (второй слева) и президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой (в центре) на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Генеральный директор издательства «Вече» Леонид Палько (слева) и директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

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Писатель Александр Гафин (слева) и председатель совета директоров консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман (в центре) на обеде по случаю объявления короткого списка XX сезона премии «Большая книга» в ГУМе

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Писатель Александр Цыпкин и актриса Кристина Бабушкина на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Карина Каграманян на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Нона Гришаева на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актриса Алена Чехова на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: основатель медиапроекта ARTПатруль, совладелец и продюсер Omelchenko gallery Юрий Омельченко, дизайнер и декоратор Майк Шилов и клубный промоутер Синиша Лазаревич на презентации проекта «БеспринцЫпные чтения. Профессии будущего» на территории Музея «АТОМ»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

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