Здесь будет «Яндекс.Сад»

Прошлая нескучная светская неделя началась с традиционного уже мероприятия «Яндекс Афиши» в партнерстве с Дягилевским фестивалем, который пройдет 13–22 июня в Перми. Прежде этот вечер делали в резиденции «Яндекса» в парке Горького, поэтому (хотя прямо это вроде бы не следует) он получил название «Ужин в саду». Теперь он переехал в Императорский яхт-клуб, где есть Москва-река, есть ее слияние с Водоотводным каналом, есть, наконец, 98-метровый памятник Петру I, но совершенно точно нет сада. Как оказалось, для подразделения отечественного IT-гиганта это не проблема — сад организаторы принесли с собой. Все пространство было заставлено растениями и травами, в том числе внушительных размеров. Где растений не хватило, там от души насыпали черешни. Официальная программа началась, когда от «Яндекса» выступила глава развлекательных сервисов Ольга Филипук, а от фестиваля — пианист Юрий Панов и скрипач Иван Наборщиков. Тут стало очевидно, что организаторы ужина хорошо знают свою аудиторию: музыкальная часть заняла всего 10 минут, и то далеко не все смогли усмирить собственное красноречие, хотя короткая и яркая программа того стоила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Было приглашено всего около ста человек. Среди гостей были заметны Олег Новиков с супругой Инессой, Александр Раппопорт с супругой Мариной, Александр Ивлев с супругой Викторией, тут же Алеся Кафельникова, кажется, вновь в статусе single. Супруга владельца ЛСР Андрея Молчанова Елизавета (вторая слева) пришла в компании Николая Баскова (слева). Господин Басков в ходе ужина отказывался от любых напитков, кроме воды, но чувствовалось, что дружеские беседы, например с блогером Алексеем Теревковым, владельцем Walk of Shame Андреем Артемовым и продюсером Яной Рудковской (справа налево), заряжают его не хуже шампанского. К концу ужина было видно, что песня рвется из груди. И она действительно вырвалась: уже в ночи в соцсетях появились видео, где господин Басков в уличном баре в Кривоколенном переулке присоединяется к случайной компании с гитарой и демонстрирует свой тенор.

Евгения Милова