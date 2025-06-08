Главные новости за 2-8 июня. Ростов-на-Дону и область

Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор бывшему министру ЖКХ региона Андрею Майеру. Как раннее сообщал «Ъ-Ростов», полтора месяца назад, 21 апреля, Кировский районный суд признал Майера виновным в превышении должностных полномочий.

В Ростовской области голосование на выборах в сентябре 2025 года будет проходить в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября. На них избиратели смогут проголосовать за одного из кандидатов в губернаторы региона.

В Морозовском районе на 845,4 гектарах ввели карантин из-за горчака ползучего. Карантин будет действовать до полного уничтожения вредителя.

На Дону в 2024 году от внешних причин погибли 86 несовершеннолетних. Основными причинами трагических случаев были утопления, вдыхание газом, дорожно-транспортные происшествия, пожары, электротравмы, падения с высоты, выпадения из окон и суициды.

Сальский районный суд Ростовской области признал хирургов центральной районной больницы Андрея Крохмалева, Маликшоха Хасанова и Романа Шматко виновными в причинении смерти по неосторожности пациенту. Осужденные ненадлежащим образом оказали медицинскую помощь больному, от чего он скончался в стационаре хирургического отделения.

В развлекательном заведении на Левом берегу в Ростове посетители нашли камеру видеонаблюдения в женской уборной. Устанавливаются обстоятельства и круг лиц, причастных к возможному противоправному деянию.

Строительство трамвайной линии, которая соединит микрорайон Левенцовский с улицей Станиславского в Ростове, планируют завершить к декабрю 2026 года. В ходе проекта проложат 119 км трамвайных путей, из которых 75,3 км будут построены с нуля.

В городской больнице №20 Ростова-на-Дону провели первую в России операцию с нейроимплатом. Эта операция оказалась единственным способом, который избавил пациентку от хронических болей.

В Ростове-на-Дону средняя цена загородного дома составила 13,4 млн рублей. Это на 16% выше показателей прошлого года (11,5 млн рублей). Динамика по Ростову — одна из самых существенных на юге в сравниваемых периодах.

Последнюю партию песка, загрязненного нефтепродуктов, вывезли с территории семикаракорского полигона в Краснодарский край.