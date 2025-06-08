Голосование на выборах губернатора Ростовской области будет идти три дня

В Ростовской области голосование на выборах в сентябре 2025 года будет проходить в течение трех дней. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Выборы пройдут 12, 13 и 14 сентября. На них избиратели смогут проголосовать за одного из кандидатов в губернаторы Ростовской области, а также поучаствовать в дополнительных выборах депутата законодательного собрания региона по Орловскому одномандатному избирательному округу № 13 и выбрать депутатов представительных органов муниципальных образований.

Мария Иванова