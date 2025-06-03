В больнице Ростова провели первую в России операцию с нейроимплантом

В городской больнице №20 Ростова-на-Дону провели первую в России операцию с нейроимплатом по лечению хронической боли. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Системы нейростимуляции широко используются в России, однако такие операции проводились с внедрением импланта ручного программирования. Пациентам нужно было часто посещать врача-хирурга для корректировки тех или иных параметров. Из сообщения следует, что одной из пациенток внедрили нейроимплант SCS, которым можно управлять удаленно. Специалисты самостоятельно откорректировали амплитуду, ширину и частоту импульсов не вызывая больного на осмотр.

Первую в России операцию ростовские врачи проводили с коллегами из Москвы в два этапа. Первый этап — тестовый, для оценки эффективности воздействия. После достижения нужных результатов перешли ко второму этапу — установке системы хронической стимуляции удаленным программированием. Эта операция оказалась единственным способом, который избавил пациентку от хронических болей.

Мария Хоперская