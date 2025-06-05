Водоканал Ростова получил второй иск на 272 млн рублей за сброс стоков

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора подало второй в этом году иск к АО «Ростовводоканал» на 272 млн руб.за сброс загрязненных стоков в реку Дон осенью 2022 года. Сообщает пресс-служба Арбитражного суда Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сообщению источника, «Ростовводоканал» с 28 сентября по 3 ноября 2022 года сливал в р. Дон сточные воды с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Ранее, в феврале, Росприроднадзор уже взыскивал с предприятия 342,4 млн руб.за негативное воздействие на экологию в 2017-2019 и 2021 годах. Общая сумма претензий ведомства к водоканалу составляет 614,4 млн руб., поясняют в сообщении.

По данным бухгалтерской отчетности 2024 года выручка АО «Ростовводоканал» выросла на 15% до 9,2 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 25% до 1,5 млрд руб.

Контрольный пакет компании (74,85%) принадлежит через АО «Евразийский» предпринимателю Станиславу Светлицкому, осужденному за хищения у банков. Акции были арестованы и должны были продаваться с торгов еще в 2022 году для возмещения ущерба, однако торги задержались из-за споров по оценке и банкротства АО «Евразийский». Оставшиеся 25,15% принадлежат муниципалитету в лице ДИЗО Ростова-на-Дону.

Валентина Любашенко