В Морозовском районе на 845,4 гектарах ввели карантин из-за горчака ползучего

В Морозовском районе Ростовской области на 13 гектарах нашли карантинный объект — горчак ползучий. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что карантинную зону ввели на 845,4 гектарах Вознесенского сельского поселения.

Карантин будет действовать до полного уничтожения вредителя. «Критерием установления факта ликвидации популяции горчака и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны, отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие данного карантинного объекта в течение трех лет», — отметили в ведомстве.

Мария Хоперская