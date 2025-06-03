В Морозовском районе на 845,4 гектарах ввели карантин из-за горчака ползучего
В Морозовском районе Ростовской области на 13 гектарах нашли карантинный объект — горчак ползучий. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что карантинную зону ввели на 845,4 гектарах Вознесенского сельского поселения.
Карантин будет действовать до полного уничтожения вредителя. «Критерием установления факта ликвидации популяции горчака и основанием для упразднения карантинной фитосанитарной зоны, отмены карантинного фитосанитарного режима является отсутствие данного карантинного объекта в течение трех лет», — отметили в ведомстве.