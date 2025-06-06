В Ростове средняя стоимость загородного жилья увеличилась за год на 16%

В Ростове-на-Дону средняя цена загородного дома составила 13,4 млн руб. Это на 16% выше показателей прошлого года (11,5 млн руб.). Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на руководителя «Циан. Аналитики» Алексея Попова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что динамика по Ростову — одна из самых существенных на юге в сравниваемых периодах. Максимальный прирост зафиксировали в Ставрополе (+22%), в Майкопе стоимость загородного дома выросла на 9%, а в Краснодаре, наоборот, снизилась на 11%.

Мария Хоперская