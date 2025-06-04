Апелляционный суд Ростовской области оставил без изменения приговор экс-министру Майера

Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор бывшему министру ЖКХ региона Андрею Майеру. Об этом сообщает пресс-служба Ростовского областного суда

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Как раннее сообщал «Ъ-Ростов» Кировский районный суд признал Майера виновным в превышении должностных полномочий. В настоящее время он уже отбывает пятилетний срок за злоупотребление полномочиями. С учетом второго приговора общее наказание экс-чиновнику составит почти семь лет лишения свободы. Обвинение связано с финансовыми нарушениями при распределении бюджетных субсидий на благоустройство городских территорий.

Адвокат осужденного назвал приговор «излишне суровым», отмечая, что из выделенных из бюджета на субсидии 887 млн руб. ни копейки не было украдено.

Константин Соловьев