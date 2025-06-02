В Сальске троих хирургов признали виновными в смерти пациента

Сальский районный суд Ростовской области признал хирургов центральной районной больницы Андрея Крохмалева, Маликшоха Хасанова и Романа Шматко виновными в причинении смерти по неосторожности пациенту. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По версии следствия, медики ненадлежащим образом оказали медицинскую помощь Н., от чего он скончался в стационаре хирургического отделения. Суд признал фигурантов виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ). Каждому из них было назначено по 1-1,5 года ограничения свободы и запрет заниматься врачебной деятельностью в течение года. Однако медики освобождены от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В пресс-службе отметили, что фигуранты не признали вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Кристина Федичкина