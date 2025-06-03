В Ростове трамвайную линию до улицы Станиславского проведут к концу 2026 года

В Ростове строительство трамвайной линии, которая соединит микрорайон Левенцовский с улицей Станиславского, планируют завершить к декабрю 2026 года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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Из сообщения следует, что в ходе проекта проложат 119 км трамвайных путей, из которых 75,3 км будут построены с нуля. Также откроются два новых депо и шесть тяговых подстанций, еще 15 модернизируют. Количество трамваев составит 106 единиц, в том числе 76 новых трехсекционных.

Общий объем предполагаемого финансирования по проекту модернизации ростовской трамвайной сети составляет 61 млрд руб.

Мария Хоперская