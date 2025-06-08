Дроны по-балкански

Черногория планирует при поддержке США начать у себя производство дронов, первая партия которых будет передана Украине. Это следует из принятого черногорским правительством в конце мая документа. Близкие к властям, но не входящие в коалицию партии предупредили, что реализация таких планов будет означать «прямое вовлечение Черногории в вооруженный конфликт с Россией», что грозит республике «превращением в легитимную цель». Ни в парламентской коалиции, ни в правительстве на этот счет пока не высказываются. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lucas Daehan Yun / DVIDS Фото: Lucas Daehan Yun / DVIDS

Документ, информация о котором появилась в конце минувшей недели в региональных СМИ, был принят правительством Черногории 29 мая. Из него следует, что черногорские власти намерены при поддержке США начать у себя производство беспилотников, причем первая же их партия будет в качестве военной помощи направлена на Украину. По оценке правительства, создание подобного производства «повысит возможности (черногорской.— “Ъ”) армии в рамках НАТО, укрепит оборонный потенциал Украины, а также позиции самой Черногории как надежного поставщика самого современного военного оборудования на мировые рынки».

В документе говорится, что для организации производства беспилотников в Черногории США выделят $15 млн.

Сотрудничать в этом проекте Черногория намерена с американской фирмой By Light, с которой вскоре будет заключено соответствующее соглашение. Как выяснили балканские СМИ, эта компания производит четыре вида беспилотников, самый современный из которых может нести до 27,2 кг боевой нагрузки и находиться в воздухе до десяти часов. Какая модель дронов будет производиться в Черногории, пока неизвестно.

Тем не менее в документе прямо обозначено согласие черногорского правительства безвозмездно поставить первую партию беспилотников Украине. С начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года Черногория оказала Киеву военную помощь на €11,3 млн, а также приняла у себя значительное количество украинских беженцев. К запланированному на май этого года визиту украинского президента Владимира Зеленского в Подгорицу было подготовлено к подписанию соглашение о сотрудничестве двух стран в области безопасности, которое предполагает взаимодействие в случае вооруженного нападения на одну из них, а также военно-техническое сотрудничество и обмен разведданными. Однако соглашение до сих пор не подписано, поскольку буквально в последний момент визит украинского президента был отложен из-за плотного графика черногорского премьера Милойко Спаича.

Начало производства дронов в Черногории, в том числе для последующих поставок их на Украину, приветствовало посольство США в Подгорице.

«Инвестиции в оборонный потенциал, в частности в производство американских беспилотных летательных аппаратов, демонстрируют серьезность Черногории в плане выполнения своих обязательств как члена НАТО, в то время когда США требуют от Европы увеличения вклада в безопасность».

Зато близкие к властям Черногории партии восприняли планы правительства в штыки. Так, лидер партии «Настоящая Черногория», которую называют просербской и пророссийской, Марко Милачич объявил, что реализация этих планов будет означать «прямое вовлечение Черногории в вооруженный конфликт с Россией» и это грозит республике «превращением в легитимную цель для ответного удара в одном из опаснейших конфликтов современности».

Впрочем, ни в черногорском правительстве, ни в правящей коалиции, где ключевую роль играют партии считающегося также просербским и пророссийским «Демократического фронта», на сей счет пока не высказываются.