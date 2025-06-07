Главные новости за 7 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобам участников жилищно-строительного кооператива «Гомель» в Краснодаре, которые более 10 лет назад вложили средства в строительство дома, признанного впоследствии самовольной постройкой.

В Кореновске возводят дополнительный корпус на 400 мест к школе №1 по улице Мироненко. Строительство ведется по поручению губернатора Краснодарского края в рамках краевой программы развития общественной инфраструктуры.

Водитель каршерингового Nissan проехал на красный свет светофора и столкнулся с Kia, после чего один из автомобилей врезался в здание торгово-развлекательного центра. Есть пострадавшие.

«Сочи-Парк» ожидает увеличения потока туристов из стран Ближнего Востока на 67% в летний сезон.

В Краснодаре для минимизации неудобств водителей на Западном Обходе подготовили альтернативные схемы проезда через прилегающие улицы. Движение по основной магистрали не перекрывается.

С 5 июня 2025 года схиигумен Гавриил (Виноградов) освобожден от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря.

Краснодарские полицейские задержали ранее судимого за сексуальные преступления местного жителя, который совершил противоправные действия в отношении 14-летней девочки на улице Лавочкина.

Министерство сельского хозяйства Кубани связало подорожание плодово-ягодной продукции и овощей с ростом затрат на удобрения, топливо и хранение.