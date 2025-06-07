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Власти Краснодара разработали схемы объезда для Западного Обхода

В Краснодаре для минимизации неудобств водителей на Западном Обходе подготовили альтернативные схемы проезда через прилегающие улицы. Движение по основной магистрали не перекрывается, сообщает МЦУ города в своем Telegram-канале.

Фото: МЦУ Краснодар

Фото: МЦУ Краснодар

Для автомобилистов, следующих в северном направлении, предусмотрены два варианта объезда. Первый — поворот направо на улицу Генерала Корнилова с последующим проездом по Лесопосадочной и выходом через Среднюю или Екатеринодарскую на Народную. Второй маршрут предполагает поворот на Снежную с дальнейшим выездом на Среднюю или Екатеринодарскую, а затем на Народную.

Водители, движущиеся по Ближнему Западному Обходу в южном направлении, могут повернуть налево на Народную или Среднюю. Далее через Екатеринодарскую и Лесопосадочную или Снежную можно вернуться к Западному Обходу.

Автомобилистов призывают соблюдать правила дорожного движения и проявлять повышенную осторожность.

Мария Удовик

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