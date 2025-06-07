Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобам дольщиков в Краснодаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по жалобам участников жилищно-строительного кооператива «Гомель» в Краснодаре, которые более 10 лет назад вложили средства в строительство дома, признанного впоследствии самовольной постройкой. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Пострадавшие обратились к господину Бастрыкину через видеообращение в официальном аккаунте ведомства в ВКонтакте. Они вложили свои средства, в том числе материнские капиталы, в строительство многоквартирного дома на улице Гомельской, который планировалось сдать в 2014 году.

В 2015 году суд признал это строение самовольным, наложил арест на земельный участок и обязал соответствующие органы организовать его снос. В 2019 году участок продали третьим лицам.

Несмотря на привлечение к ответственности председателя кооператива, права граждан до сих пор не восстановлены. Многочисленные обращения в компетентные органы не принесли результатов.

В связи с жалобами в СУ СКР по Краснодарскому краю начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову возбудить уголовное дело и предоставить отчеты о ходе расследования.

Исполнение поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

«Ъ-Кубань» писал, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возобновить ранее прекращенное уголовное дело о срыве строительства ЖК «Тургеневский» в Адыгее и довести его до суда. ЖК строят на территории поселка Новая Адыгея Тахтамукайского района, в районе торгового комплекса «Мега».

Мария Удовик