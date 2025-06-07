В результате ДТП легковушка повредила здание ТРЦ «Галерея Краснодар»

Водитель каршерингового Nissan проехал на красный свет светофора и столкнулся с Kia, после чего один из автомобилей врезался в здание торгово-развлекательного центра. Есть пострадавшие, сообщает пресс-служба УМВД России по городу в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла на регулируемом перекрестке улиц Северной и Рашпилевской. Водитель за рулем каршерингового Nissan ехал по Северной в направлении Красной и нарушил правила, проехав на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с Kia под управлением другого водителя, который двигался по Рашпилевской со стороны Бабушкина к улице Володи Головатого.

После удара оба транспортных средства изменили траекторию. Nissan наехал на бордюр, а затем снес металлическую опору с дорожным знаком. Kia также выехал на тротуар и врезался в стену торгово-развлекательного центра.

Водитель и пассажир Kia получили травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. По факту происшествия проводится проверка.

Мария Удовик