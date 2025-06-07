«Сочи-Парк» ожидает рост турпотока с Ближнего Востока на 67%

«Сочи-Парк» ожидает увеличения потока туристов из стран Ближнего Востока на 67% в летний сезон. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Сочи Парк» Фото: АО «Сочи Парк»

Свыше 5 тыс. гостей из Бахрейна, Ирана, Саудовской Аравии и Кувейта планируют посетить парк в период высокого летнего сезона. «Контракты на посещение уже заключены с группами из Бахрейна, Ирана, Саудовской Аравии и Кувейта. Прогнозируется, что прирост в этом сегменте составит плюс 67% к прошлому году, а общее число иностранных гостей превысит 5 тыс.»,— заявили представители парка.

По итогам всего 2025 года общий турпоток составит 2 млн посетителей. С января по май Сочи парк уже принял почти 449 тыс. гостей. Рекордную посещаемость зафиксировали 31 мая и 1 июня во время празднования одиннадцатилетия парка — мероприятия собрали свыше 19 тыс. человек, что на 7,7% больше прошлогоднего показателя.

Сочи парк расположен на федеральной территории Сириус и входит в топ-25 лучших парков Европы. В парке работают 24 аттракциона, детские центры, дельфинарий, зоопарк и другие объекты. В 2024 году он установил рекорд посещаемости в 2,2 миллиона человек за десять лет работы. В 2025 году здесь откроется два новых аттракциона, в строительство которых инвестировали 500 млн руб.

Мария Удовик