Школьный корпус в Кореновске готов на 60%

В Кореновске возводят дополнительный корпус на 400 мест к школе №1 по улице Мироненко. Строительство ведется по поручению губернатора Краснодарского края в рамках краевой программы развития общественной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Готовность объекта составляет 60%. Строители завершают кладку кирпича, монтируют инженерные сети и выполняют фасадные работы.

В новом здании разместят кабинеты начальных классов, актовый и спортивный залы, помещения для внеурочной деятельности, библиотеку, медицинский блок, пищеблок, кабинет психолога-педагога и административные помещения.

На прилегающей территории появится площадка для мероприятий, игровая зона для младших классов и отдельная площадка для первоклассников. Также выполнят благоустройство и озеленение участка.

Мария Удовик