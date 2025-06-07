Схиигумена Гавриила отстранили от должности после критики религии

С 5 июня 2025 года схиигумен Гавриил (Виноградов) освобожден от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря. Информация об этом была размещена в Telegram-канале пресс-службы обители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Валаамский монастырь Фото: Телеграм-канал Валаамский монастырь

Причины отстранения священнослужителя не раскрыты. Решение было принято после появления видеозаписей его проповедей, в которых он высказывался критически о представителях других религий.

В мае во время одной из проповедей схиигумен охарактеризовал ислам как неправильную религию и выразил мнение о мусульманах, назвав их «целой армией». Он также сделал заявление о том, что в случае указания муллы, действия могут быть крайне агрессивными.

На его высказывания обратил внимание заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов, который охарактеризовал схиигумена как «представителя войск Антихриста» и назвал его слова провокационными.

Генерал-лейтенант выразил недовольство отсутствием правовых мер в отношении священника и задал вопросы о том, почему не возбуждаются уголовные дела и не приносятся официальные извинения. Запись с его комментариями была опубликована 4 июня.

Мария Удовик