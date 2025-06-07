Полиция Краснодара арестовала рецидивиста за противоправные действия к подростку

Краснодарские полицейские задержали ранее судимого за сексуальные преступления местного жителя, который совершил противоправные действия в отношении 14-летней девочки на улице Лавочкина. Об этом сообщает пресс-служба УВД города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, 56-летний подозреваемый имеет судимости за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и уклонение от административного надзора.

В отношении нарушителя составлены два административных протокола. Первый — за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. Второй протокол оформлен за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, по которому суд назначил административный арест сроком на пять суток.

Собранные по делу материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Мария Удовик