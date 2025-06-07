«Мы заслужили это»

Рыбинск включен в национальный маршрут «Золотое кольцо России», сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Решение было принято после посещения Рыбинска комиссией Минэкономразвития, пояснил глава города Дмитрий Рудаков. Соответствующие документы еще не оформлены, но эксперты предполагают, что присвоение статуса поможет городу повысить узнаваемость на федеральном уровне и привлечь финансирование.

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Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Виды Рыбинска

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

5 июня губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале сообщил, что Рыбинск вошел в национальный маршрут «Золотое кольцо России».

«На заседании комиссии Минэкономразвития принято решение принять Рыбинск в число городов легендарного маршрута. Эксперты оценили те изменения, которые произошли в городе за последние годы. Поздравляю Рыбинск с новым статусом! Он получил его абсолютно заслуженно и усилит маршрут своими особенностями и достопримечательностями»,— написал господин Евраев.

Как рассказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков, комиссия Минэкономразвития посетила город в конце мая и отметила большое количество объектов показа, в их числе обновленные Красная площадь, улицы Бульварная, Стоялая, музей исторических вывесок под открытым небом. Последний прославил город на всю страну. С 2017 года в центре Рыбинска в рамках проекта «Музей живой старинной вывески под открытым небом» начали делать наружную рекламу магазинов и ресторанов в ретро-стиле времен Российской империи с сохранением норм орфографии тех лет.

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Фото: Этно-Кузня Виды Рыбинска

Фото: Этно-Кузня

«Важную роль сыграли развитая инфраструктура исторического центра, его компактность и целый ряд других параметров, которые позволили принять решение»,— написал господин Рудаков.

С новым статусом поздравил город и бывший руководитель Денис Добряков, при нем активно велась работа по включению Рыбинска в маршрут.

«Одним из ключевых решений стало восстановление исторической справедливости о возрасте Рыбинска, потому что в маршрут включают древние города, сохранившие памятники истории и культуры. После того, как мы поддержали наших ученых, которые установили первое летописное упоминание в 1071 году и доказали связь между Усть-Шексной и Рыбинском, город получил дополнительные возможности»,— рассказал бывший мэр Рыбинска на своей странице «Вконтакте».

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Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Виды Рыбинска

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Администрация города опубликовала часть заключения экспертов по итогам посещения. Специалисты посчитали, что Рыбинск не похож на другие города «Золотого кольца» и может «усилить национальный маршрут, сделать его более привлекательным и снизить усталость от церковной тематики».

«Это крайне важный момент, ибо и специалисты, и современные потребители турпродукта "Золотого кольца" говорят о некоей однотипности визуального ряда и содержательной информации в его городах. Рыбинск дает иную, контрастную картинку, "отвечая" за другую эпоху — XVIII- XIX веков. Здесь другие "герои" (не святые и князья, а купцы и бурлаки), здесь другая эстетика (не средневековые храмы и монастыри, а купеческая застройка, краснокирпичные мельницы, классицизм и эклектика), другие истории (предпринимательство, промышленность)»,— говорится в комментарии.

Исполнительный директор Союза городов Золотого кольца Наталья Булах считает, что включение Рыбинска в Золотое кольцо может дать городу дополнительную известность.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Виды Рыбинска

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«За короткий срок Рыбинск сумел настолько себя развить, что стал образцом для других городов Золотого кольца. Там отремонтировали фасады, сделали музей старинной вывески под открытым небом, также проходят яркие события, такие как НаШествие Дедов Морозов. Город — молодец, он стал очень привлекательным для туристов. Но про него еще мало знают, Рыбинску нужно становиться заметным на федеральном уровне, а присвоение статуса города Золотого кольца подтянуло бы город под раскрученный бренд»,— прокомментировала «Ъ-Ярославль» госпожа Булах.

При этом она отметила, что к настоящему моменту приказа Минэкономразвития о присвоении Золотому кольцу статуса «Национальный туристский маршрут» и о включении Рыбинска в этот маршрут еще нет. В администрации Рыбинска «Ъ-Ярославль» сообщили, что в настоящее время ведется оформление необходимых документов.

По мнению автора «Музея живой старинной вывески» Мити (Дмитрия) Кузнецова, город уже обладает достаточной известностью по всей стране. Новости о включении Рыбинска в маршрут он воспринял с радостью, но отметил, что не был удивлен.

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Фото: Зоя Голицына Виды Рыбинска

Фото: Зоя Голицына

«Я был даже убежден, что рано или поздно это произойдет, потому что город уникальный. Несмотря на все попытки нашей администрации вписать Рыбинск в Золотое кольцо, нас откровенно, мне кажется, игнорировали. Но Рыбинск, конечно, не обделен сейчас известностью. Включение в Золотое кольцо — это факт подтверждения нашего усердия. Другие города брали просто за их историчность, а нам, рыбинцам, пришлось побороться. Мы заслужили это, все люди, кто старался на благо города и в настоящем времени, и до нас»,— поделился своим мнением господин Кузнецов.

Автор старинных вывесок надеется, что благодаря новому статусу город получит федеральное финансирование. В Золотое кольцо традиционно входят восемь городов: Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий. В 2018 году в туристический маршрут был включен Углич.

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Виды Рыбинска

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Алла Чижова