«Значительная, если не большая, часть ущерба в 85 млрд рублей, вероятно, не будет компенсирована»

Росприроднадзор не видит готовности владельцев танкеров, затонувших в Черном море в декабре 2024 года, возместить в полном объеме нанесенный окружающей среде ущерб. Об этом ТАСС заявила руководитель федеральной службы Светлана Радионова. С учетом уже заявленных требований Морспасслужбы, властей Анапы и Росприроднадзора совокупный объем претензий к судовладельцам превысил 85,8 млрд руб. Представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Егор Нармин проанализировал перспективы фактического взыскания суммы этого ущерба.

Егор Нармин

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«Учитывая масштаб заявленных требований и специфику активов судоходных компаний, часто ограниченных флотом, который может быть арестован или обесценен, высока вероятность, что в случае банкротств имущества должников окажется недостаточно для полного удовлетворения требований кредиторов, включая требования о возмещении ущерба.

По данным открытых источников , ООО “Кама Шиппинг” имеет уставный капитал в размере 10 тыс. рублей, убытки за 2024 год — 5,9 млн руб. Стоимость компании на 2024 год — отрицательная, она оценивается в 36,4 млн руб. ЗАО "Волгатранснефть" имеет уставный капитал 50 тыс. руб., убыток за 2024 год — 13 млн руб. Стоимость компании на 2024 год оценивается в 37,4 млн руб.

Перспективы взыскания через субсидиарную ответственность контролирующих лиц (КДЛ) также маловероятны. Для привлечения КДЛ необходимо доказать, что их действия (бездействие) непосредственно повлекли неисполнение обязательств должником или его банкротство. Даже при успешном доказывании этих оснований, что само по себе сложно, на практике у КДЛ зачастую не оказывается достаточных ликвидных активов для покрытия таких сумм к моменту привлечения к ответственности и фактического исполнения судебного акта.

Конкурсный управляющий в рамках процедуры банкротства по российскому законодательству выполняет ряд важных действий, направленных на розыск активов должника и лиц, контролирующих должника, с целью максимального удовлетворения требований кредиторов. Однако, практика банкротства показывает, что средний процент удовлетворения требований кредиторов в России в 2024 году для юридических лиц в целом составила примерно 7,9% от включенных требований.

Значительная, если не большая, часть ущерба в 85 млрд рублей, вероятно, не будет компенсирована в рамках банкротных процедур ни за счет активов должников, ни через субсидиарную ответственность. Компенсация ущерба от этой экологической катастрофы в полном объеме маловероятна, и реальные расходы бюджета скорее всего останутся без возмещения».