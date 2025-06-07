В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали 14 тысяч человек

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил, что в первый день празднования Курбан-байрама к врачам обратились более 14 тыс. человек. Они получили травмы, когда закалывали жертвенных животных.

«За первый день праздника из-за ранений, полученных во время жертвоприношения, в наши больницы обратились 14 тыс. 372 человека, из них 1049 в Анкаре, 753 в Стамбуле и 655 в Конье»,— написал Кемаль Мемишоглу в соцсети X.

Курбан-байрам в Турции проходит с 6 по 9 июня. На праздник в жертву приносят крупный и мелкий рогатый скот. Кемаль Мемишоглу напомнил, что во избежание травм животных должны закалывать профессионалы.