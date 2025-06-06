Главные новости за 6 июня. Курск, Липецк, Тамбов, Орел

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов проведет лето в СИЗО.

Скончалась мирная жительница, пострадавшая при обстреле курского Рыльска 5 июня.

Кассационный суд отменил решение таможни по ввозу Voyah липецкого «Моторинвеста».

Комплекс торгов рядов в Тамбове решили продать за 25,9 млн руб.

В Орловской области трех подростков отправили в СИЗО по обвинению в теракте.

Производитель свинины «Реут» снова не смог взыскать убытки с курских властей.

Главу орловского муниципалитета и депутата отправили под домашний арест.

В орловских Ливнах отменили особый противопожарный режим.