Главные новости за 6 июня. Курск, Липецк, Тамбов, Орел
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов проведет лето в СИЗО.
Скончалась мирная жительница, пострадавшая при обстреле курского Рыльска 5 июня.
Кассационный суд отменил решение таможни по ввозу Voyah липецкого «Моторинвеста».
Комплекс торгов рядов в Тамбове решили продать за 25,9 млн руб.
В Орловской области трех подростков отправили в СИЗО по обвинению в теракте.
Производитель свинины «Реут» снова не смог взыскать убытки с курских властей.
Главу орловского муниципалитета и депутата отправили под домашний арест.
В орловских Ливнах отменили особый противопожарный режим.