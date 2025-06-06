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Скончалась мирная жительница, пострадавшая при обстреле курского Рыльска 5 июня

Сегодня утром в больнице скончалась 83-летняя женщина, которая пострадала при вчерашнем обстреле жилого сектора в Рыльске Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Врачи сделали все возможное, но спасти ее не удалось. Травмы были слишком серьезными»,— рассказал глава региона.

Накануне господин Хинштейн сообщал, что в результате этой атаки погибла 32-летняя мать троих детей и пострадали шесть человек. Он уточнял, что пожилая курянка находится в тяжелом состоянии. Зафиксировано повреждение нескольких жилых домов.

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Алина Морозова

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