Скончалась мирная жительница, пострадавшая при обстреле курского Рыльска 5 июня

Сегодня утром в больнице скончалась 83-летняя женщина, которая пострадала при вчерашнем обстреле жилого сектора в Рыльске Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Врачи сделали все возможное, но спасти ее не удалось. Травмы были слишком серьезными»,— рассказал глава региона.

Накануне господин Хинштейн сообщал, что в результате этой атаки погибла 32-летняя мать троих детей и пострадали шесть человек. Он уточнял, что пожилая курянка находится в тяжелом состоянии. Зафиксировано повреждение нескольких жилых домов.

Алина Морозова