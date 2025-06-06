В орловских Ливнах отменили особый противопожарный режим

Администрация города Ливны Орловской области отменила с 6 июня особый противопожарный режим, который был введен 2 июня. Об этом сообщили в администрации.

Решение связано с тем, что метеорологическая обстановка в городе нормализовалась, а класс пожарной опасности был снижен. Руководителям организаций при этом власти порекомендовали продолжить мероприятия, направленные на предупреждение пожаров.

Региональный МЧС накануне сообщал, что с 31 мая администрация Знаменского района ввела на территории муниципалитета особый противопожарный режим. Также 31 мая сообщалось, что решается вопрос о введении особого противопожарного режима на территории Орловской области. Отмечалось, что пятый класс пожароопасности в ближайшее время установится во всем регионе.

2 июня особый противопожарный режим продлили в Липецкой области. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), в Черноземье режим также действует в Воронежской и Белгородской областях.

В конце мая сообщалось, что в июне в Воронежской и Белгородской областях прогнозируют риск природных пожаров. По данным «Авиалесоохраны», повышенные риски возгораний в этом месяце касаются 37 регионов России.

Егор Якимов