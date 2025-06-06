Комплекс торгов рядов в Тамбове решили продать за 25,9 млн рублей

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» объявил повторный конкурс по продаже объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Корпус торговых рядов» на улице Коммунальная в Тамбове. С предыдущих торгов начальная цена лота снизилась с 33,1 до 25,9 млн руб. Это следует из конкурсной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН «Корпус торговых рядов» расположен в историческом центре Тамбова

Фото: из конкурсной документации ОКН «Корпус торговых рядов» расположен в историческом центре Тамбова

Фото: из конкурсной документации

ОКН включает четыре здания общей площадью 6,9 тыс. кв. м, расположенных на четырех земельных участках на 0,59 га в сумме. Согласно документации по итогам оценки состояния объектов, стоимость их восстановления может превысить 236 млн руб.

Победителю торгов предстоит провести научно-исследовательские, изыскательские работы, разработать проектную документацию по сохранению исторических зданий, а затем выполнить эти работы до 31 декабря 2029 года. В целом на исполнение условий конкурса отводится семь лет. На этот срок земельные участки под зданиями покупателю предоставят в аренду с ежегодной платой в 474,5 тыс. руб. После завершения работ их можно будет выкупить.

Подавать заявки на участие в торгах можно с 7 июня до 28 июля, итоги планируется подвести 1 августа. Размер задатка составляет 2,6 млн руб., «шаг конкурса» — 260 тыс. руб.

Предыдущий тендер по реализации этого лота был объявлен в феврале. В апреле его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие.

О программе по продаже ОКН в историческом центре Тамбова — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова