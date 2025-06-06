В Орловской области трех подростков отправили в СИЗО по обвинению в теракте

Суд заключил под стражу двух несовершеннолетних и одного молодого человека, обвиняемых во взломе и поджоге релейного шкафа на железной дороге в Орловской области. Дело квалифицировали как теракт (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщили в СКР.

Следователи установили, что один из 17-летних подростков получил задание от незнакомца в мессенджере за денежное вознаграждение. В июне 2025 года они со сверстником и 19-летним знакомым взломали и подожгли релейный шкаф автоблокировки на сигнальной установке Московской железной дороги, на перегоне «Залегощь — Дишня» Орловско-Курского региона в Залегощенском районе Орловской области.

Молодых людей задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ. Расследование по делу продолжается.

С начала СВО в приграничных с Украиной регионах регулярно задерживают граждан России по подозрению в диверсиях и терактах. В конце мая сообщалось, что житель Липецка предстанет перед судом по обвинению в подготовке теракта.

Егор Якимов