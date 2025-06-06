Главные новости за 6 июня. Сочи

В 2025 году в Сочи планируют завершить второй этап строительства муниципального приюта для бездомных животных. После этого приют сможет принимать в два раза больше питомцев.

Торги по продаже санатория «Лазаревское» в Сочи, оцененного в 406 млн руб., не состоялись: компания «Меридиан», проводившая аукцион, не допустила все четыре заявки.

В Сочи компании, предоставляющие электросамокаты, запретили парковку и завершение поездок в радиусе 100–200 м от школ и учреждений дополнительного образования для снижения детского дорожно-транспортного травматизма.

Суд приговорил к лишению свободы сроком от 2,5 до 3,5 лет 10 участников организованной преступной группы, которые с июля по октябрь 2022 года незаконно вырубали деревья в Пшишском лесничестве Краснодарского края, причинив ущерб на 214 млн руб.

В Сочи состоялось заседание Экологического совета, приуроченное ко Всемирному дню окружающей среды. В рамках обсуждения были подведены итоги работы по озеленению и сохранению природных территорий.

Военные следователи СКР совместно с силовиками провели в Сочи рейд на строительных объектах, где работают приезжие. Проверка была направлена на выявление лиц, не вставших на воинский учет.

Движение по новому направлению трассы А-149 Адлер — Красная Поляна будет временно остановлено 10 июня с 3:00 до 5:30 из-за дорожных работ.

На федеральной территории Сириус откроется новый пляж площадью 6 тыс. кв. м с кварцевым песком, который станет третьим за пять лет в Сочи.