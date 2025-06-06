Силовики провели рейд на стройках Сочи в поисках уклонистов от армии
Военные следователи СКР совместно с силовиками провели в Сочи рейд на строительных объектах, где работают приезжие. Проверка была направлена на выявление лиц, не вставших на воинский учет, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В ходе операции проверили 70 человек. Среди них обнаружили троих новых граждан России, которые уклонялись от воинской службы. Выявленных нарушителей доставили в военный комиссариат.
По данным силовиков, на строительных площадках Сочи последние несколько лет работают приезжие, часть из которых не выполнила обязанность по постановке на воинский учет после получения российского гражданства.