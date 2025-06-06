Силовики провели рейд на стройках Сочи в поисках уклонистов от армии

Военные следователи СКР совместно с силовиками провели в Сочи рейд на строительных объектах, где работают приезжие. Проверка была направлена на выявление лиц, не вставших на воинский учет, сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ходе операции проверили 70 человек. Среди них обнаружили троих новых граждан России, которые уклонялись от воинской службы. Выявленных нарушителей доставили в военный комиссариат.

По данным силовиков, на строительных площадках Сочи последние несколько лет работают приезжие, часть из которых не выполнила обязанность по постановке на воинский учет после получения российского гражданства.

Мария Удовик