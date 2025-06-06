Членов ОПГ осудили за незаконную вырубку леса в Туапсинском районе на 214 млн

Суд приговорил к лишению свободы сроком от 2,5 до 3,5 лет 10 участников организованной преступной группы, которые с июля по октябрь 2022 года незаконно вырубали деревья в Пшишском лесничестве Краснодарского края, причинив ущерб на 214 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступную группу из 10 человек в возрасте от 24 до 54 лет организовал 39-летний житель Туапсинского района. С июля по октябрь 2022 года преступники вырубали деревья в Шаумянском, Георгиевском и Гойтхском участковых лесничествах Пшишского лесничества. Ущерб составил около 214 млн руб.

Расследование проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с коллегами из отдела экономической безопасности ОМВД по Туапсинскому району. Суд по ходатайству следователя арестовал имущество обвиняемых на сумму свыше 149 млн руб. В мае 2024 года дело передали в суд, где обвиняемые были признаны виновными по ч. 3 ст. 260 УК РФ и приговорены к лишению свободы от 2,5 до 3,5 лет.

Осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого и общего режима.

«Ъ-Сочи» писал, что пятеро жителей курорта предстанут перед судом за мошенническое завладение и продажу муниципального земельного участка площадью 2,5 тыс. кв. м в Адлерском районе. Ущерб составил свыше 34,4 млн руб.

Мария Удовик