Аукцион по продаже санатория «Лазаревское» в Сочи не состоялся

Торги по продаже санатория «Лазаревское» в Сочи, оцененного в 406 млн руб., не состоялись: компания «Меридиан», проводившая аукцион, не допустила все четыре заявки. Соответствующие сведения опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: opendata.mkrf.ru Фото: opendata.mkrf.ru

Комплекс выставлялся единым лотом и включал залоговые активы на 324,7 млн руб., незалоговое имущество на 72,7 млн руб. и оборудование стоимостью 8 млн руб.

Санаторий, основанный в 1994 году, специализировался на лечении заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата и мог разместить 500 человек.

В 2022 году выручка составила 67,9 млн руб. при убытке 9,7 млн руб. Процедуру банкротства инициировало ПАО «Юг-Инвестбанк» из-за долга в 259,6 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края признал санаторий банкротом в октябре 2023 года и ввел конкурсное производство.

Мария Удовик