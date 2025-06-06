Аукцион по продаже санатория «Лазаревское» в Сочи не состоялся
Торги по продаже санатория «Лазаревское» в Сочи, оцененного в 406 млн руб., не состоялись: компания «Меридиан», проводившая аукцион, не допустила все четыре заявки. Соответствующие сведения опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Фото: opendata.mkrf.ru
Комплекс выставлялся единым лотом и включал залоговые активы на 324,7 млн руб., незалоговое имущество на 72,7 млн руб. и оборудование стоимостью 8 млн руб.
Санаторий, основанный в 1994 году, специализировался на лечении заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата и мог разместить 500 человек.
В 2022 году выручка составила 67,9 млн руб. при убытке 9,7 млн руб. Процедуру банкротства инициировало ПАО «Юг-Инвестбанк» из-за долга в 259,6 млн руб.
Арбитражный суд Краснодарского края признал санаторий банкротом в октябре 2023 года и ввел конкурсное производство.