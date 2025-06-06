За 2024 год в Сочи высадили около 5 тысяч растений

В Сочи состоялось заседание Экологического совета, приуроченное ко Всемирному дню окружающей среды. В рамках обсуждения были подведены итоги работы по озеленению и сохранению природных территорий. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 2024 году в городе высажено около 5 тыс. растений — включая хвойные породы, пальмы и декоративные деревья. В 2025 году запланирована посадка более 640 деревьев и свыше 20 тыс. кустарников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Кроме того, в нынешнем году в муниципалитете планируется создать четыре новые особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения, что увеличит их общее количество до 13, а совокупную площадь — на 50%.

Вячеслав Рыжков