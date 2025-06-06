Трассу Адлер — Красная Поляна частично перекроют 10 июня

Движение по новому направлению трассы А-149 Адлер — Красная Поляна будет временно остановлено 10 июня с 3:00 до 5:30 из-за дорожных работ. Об этом сообщает ГК «Автодор» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Остановка транспорта потребуется для установки временных опор при бетонировании пролета между опорами 6 и 7 разворотного путепровода через краснополянское шоссе. Перекрытие затронет участок от развязки у села Высокое (6-й км).

Движение остановят 10 июня с 3:00 до 5:30. Блокировка будет происходить четырьмя циклами по 17 минут каждый — только при перемещении элементов конструкции над дорогой. В остальное время автомобили смогут проезжать в штатном режиме.

Строительная техника и персонал на проезжей части находиться не будут. Во время подготовки и подъема грузов транспортный поток будет работать без ограничений.

Водителям рекомендуют учитывать возможные задержки при планировании поездок в сторону Красной Поляны в ранние утренние часы.

Мария Удовик