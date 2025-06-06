Жители Ульяновской области за неделю отдали мошенникам более 17 млн рублей

В минувший четверг в дежурную часть Заволжского районного отдела полиции Ульяновска обратилась местная жительница, 1934 года рождения, у которой злоумышленники похитили 1,5 млн руб., сообщила пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полицейскими установлено, что потерпевшей поступил звонок якобы от сотрудника мобильного оператора с предложением сменить тарифный план, для чего ей предложили продиктовать номер из смс-сообщения, что она и сделала. После этого женщине позвонил другой мошенник, представившийся сотрудником военной прокуратуры и сообщивший, что якобы с банковского счета женщины производится финансирование деятельности вооруженных сил иностранного государства, и для обеспечения сохранности личных сбережений необходимо передать все имеющиеся денежные средства курьеру якобы для размещения на специальном безопасном счете. Женщина отдала в руки прибывшему к ней домой курьеру более 1,5 млн руб.

Ранее у другая жительница Ульяновска аналогичным образом отдала мошенникам 2,6 млн руб. Только в этом случае они представлялись ей представителями компании, обслуживающей домофон, и для замены ключей просили сообщить номер смс-сообщения. Далее все шло все по той же отработанной схеме с запугиванием и рекомендациями перевести деньги на «безопасный счет», который и являлся счетом мошенников.

Всего, исходя из сообщений полиции, за минувшую неделю с прошлой пятницы жители Ульяновской области отдали мошенникам более 17,2 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск