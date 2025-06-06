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Бывшего председателя Нижегородской гордумы заочно арестовали за мошенничество

Как стало известно «Ъ», Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал на два месяца бывшего председателя Нижегородской городской думы (2018–2020) и генерального директора ОАО «Красный якорь» Дмитрия Барыкина. Ему инкриминируют четыре эпизода особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денежных средств (ст. 174 УК РФ), сообщил корреспондент «Ъ». Подробности дела пока неизвестны.

Дмитрий Барыкин

Дмитрий Барыкин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дмитрий Барыкин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мера пресечения будет действовать с момента задержания Дмитрия Барыкина на территории России или его экстрадиции из-за границы. Арест нужен для розыска фигуранта по линии Интерпола. Ранее МВД объявило обвиняемого в розыск.

Завод «Красный якорь» специализируется на производстве высокопрочных цепей для машин и оборудования в различных отраслях. Там сообщили, что об уголовном преследовании гендиректора им ничего не известно и что несколько дней назад он якобы проводил совещание.

Ранее фигурантами уголовных дел стали еще два председателя гордумы Нижнего Новгорода. В 2019 году Олега Сорокина (был председателем думы в 2010–2015 годах) приговорили к десяти годам колонии за взятку и превышение полномочий в то время, а также за участие в похищении человека, совершенном в 2004 году.

Олега Лавричева, бывшего спикером гордумы в 2020–2024 годах, в мае 2025 года начали судить по обвинению в мошенничестве, совершенном, когда он был руководителем Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина.

Ефим Брянцев

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