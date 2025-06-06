На размещение беженцев из Сирии власти Башкирии направят до 7 млн рублей

Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты Башкирии заключила с ООО «Школа Ньютон» контракт на временное размещение беженцев из Сирии. Компания была единственным участником закупки, предложив исполнить контракт по его начальной цене — за 3,68 млн руб.

Как следует из документа, беженцев разместили в профилактории «Связист-2» в поселке Мелькомбинат рядом с Уфой на срок 3685 койко-дней из расчета содержания 1 тыс. руб. на человека в сутки.

Количество беженцев в документах не указано.

В начале мая «Вести» сообщали, что в профилактории «Связист-2» находятся 54 беженца из Сирии, 20 из которых — дети.

Решение о размещении беженцев из Сирии было принято 14 апреля правительством Башкирии, следует из протокола совещания эвакуационной комиссии республики за подписью вице-премьера Ирека Сагитова, опубликованного на портале госзакупок.

Согласно документу, государственному комитету Башкирии по чрезвычайным ситуациям было поручено «обеспечить размещение граждан, вынужденно покинувших территории Сирийской Арабской Республики и прибывших на территорию Республики Башкортостан» в двух пунктах временного содержания — в профилактории «Связист-2» и санатории-профилактории «Речные Зори-2», которым владеет ООО «Хомай». Срок: с 25 апреля и «до особого распоряжения». Договор с «Хомай» был заключен 3 июня за 3,27 млн руб.

Министерству торговли поручили обеспечить беженцев питанием, минздрав — оказывать медицинские услуги, «обратив особое внимание на вопрос вакцинопрофилактики детей».

Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии поставили задачу провести мероприятия для «социальной адаптации и трудоустройства вынужденных переселенцев», а также изучить опыт других регионов страны «по предоставлению единовременных выплат для эвакуируемых граждан».

Министерству образования и науки республики совместно с государственным комитетом по науке и высшему образованию было поручено «организовать образовательный процесс для детей школьного возраста» с привлечением студентов Уфимского университета науки и технологий и Башгоспедуниверситета. Госкомитет также должен был найти переводчика.

Министерству цифрового развития государственного управления Башкирии поставили задачу выдать беженцам российские сим-карты.

Олег Вахитов