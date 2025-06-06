Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за прыжки с горящим парашютом

На съемках последнего фильма франшизы «Миссия невыполнима» американский актер Том Круз 16 раз выпрыгнул из вертолета с подожженным парашютом. Это самое большое число прыжков, совершенных одним человеком, что позволило включить актера в Книгу рекордов Гиннесса. Вручение награды прошло 4 июня.

«Том (Круз.— "Ъ") не просто играет героев боевиков — он и есть герой боевиков!» — прокомментировал главный редактор Книги рекордов Гиннесса Крейг Глендей. Съемки восьмой части фильма — «Финальная расплата» — проходили в Дракенсберге, Южная Африка. Эпизод с прыжком планировался несколько недель. Тома Круза поднимали на вертолете на высоту около 7,5 тыс. футов (2 тыс. км), после чего сбрасывали с горящим парашютом. Всего тестовых прыжков получилось 16.

В 2018 году Том Круз поставил еще один рекорд и стал первым актером, когда-либо выполнившим высотный военный парашютный прыжок. Это произошло во время съемок фильма «Миссия невыполнима: Последствия». Актер выпрыгнул из вертолета и летел вниз со скоростью 200 миль в час (320 км/ч), после чего раскрыл парашют.