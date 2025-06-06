Дэвид Бекхем будет удостоен рыцарского звания

Экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхем получит рыцарский титул. Об этом сообщает газета The Sun.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Pool / Reuters Фото: Toby Melville / Pool / Reuters

По информации издания, Бекхем включен в наградной список, который будет оглашен 14 июня на празднике по случаю дня рождения короля Великобритании Карла III.

С 1748 года британские монархи празднуют официальный день рождения летом. Обычно он не совпадает с настоящим днем рождения. Карл III родился 14 ноября.

После присвоения рыцарского звания Бекхем сможет именоваться сэром Дэвидом, а его супруга Виктория Бекхем, бывшая солистка английской поп-группы Spice Girls,— леди Викторией.

Дэвиду Бекхему 50 лет. За сборную Англии он провел 115 матчей, в которых отметился 17 голами. Также футболист играл за английский «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», американский «Лос-Анджелес Гэлакси», итальянский «Милан» и французский «Пари Сен-Жермен». В 2003 году Бекхем стал офицером ордена Британской империи за спортивные заслуги. Награду ему вручила королева Елизавета II.

Сейчас Дэвид Бекхем является одним из совладельцев футбольного клуба североамериканской Главной футбольной лиги «Интер Майами». В 2024 году король Карл III назначил его послом Королевского благотворительного фонда.

Таисия Орлова