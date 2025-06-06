Против балаковского «Экопищпрома» возбудили дело за подделку маркировки

Прокуратура Саратовской области возбудила в отношении балаковского ООО «Экопищпром» уголовное дело о производстве и сбыте продукции с поддельной маркировкой в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно релизу, ООО «Экопищпром» ранее арендовало у Балаковского молочного комбината производственный комплекс. В минувшем году организация закупила порядка 1,5 тыс. тонн заменителей молочного жира. Предприятие не отчиталось о выпуске продукции, в которой допускается использование таких заменителей.

По итогам проведенной экспертизы выяснилось, что компания поставила молоко с растительными жирами в ГУЗ СО «Дергачевская РБ» и Базарно-Карабулакский дом-интернат для детей. Такие же нарушения зафиксировали в твердых сырах для ГУЗ «СГКБ № 10», ГУЗ «СГДКБ» и ГУЗ СО «Саратовская РБ».

Павел Фролов